Xiaomi Mi A1 Menerima Update Besar Hingga 1GB

TEMPO.CO, Beijing - Sebuah update (pembaruan) perangkat lunak baru saat ini diluncurkan untuk Xiaomi Mi A1, smartphone Android One dari Xiaomi. Pembaruan itu tersedia melalui OTA (over the air – pembaruan secara nirkabel) dan ukurannya bervariasi dari pengguna ke pengguna.



