Lebaran, Pertamina Turunkan Harga Pertamax

Penyesuaian harga BBM non-subsidi per 29 Maret 2025 adalah sebagai berikut:

Pertamax (RON 92): Rp12.500 per liter (turun Rp 400 per liter dari sebelumnya Rp 12.900 per liter)

Pertamax Green (RON 95): Rp13.250 per liter (turun Rp 450 per liter dari sebelumnya Rp 13.700 per liter)

Pertamax Turbo (RON 98): Rp13.500 per liter (turun Rp 500 per liter dari sebelumnya Rp 14.000 per liter)

Dexlite (CN 51): Rp13.600 per liter (turun Rp 700 per liter dari sebelumnya Rp 14.300 per liter)