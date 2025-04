Rincian 5 Kesepakatan Indonesia dan AS Setelah Negosiasi Tarif Trump

TEMPO.CO , Jakarta - Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) tengah merumuskan lima kesepakatan utama sebagai respons terhadap kebijakan tarif resiprokal Presiden Donald Trump atau tarif Trump yang berpotensi menekan ekspor nasional. Langkah ini diambil guna meredam dampak bea masuk tinggi yang ditetapkan AS, mencapai 32 persen, terhadap sejumlah produk asal Indonesia.

Dalam upaya diplomatik lanjutan, Sri Mulyani juga memaparkan hasil pertemuannya dengan Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, saat menghadiri Forum G20 dan IMF Spring Meeting 2025 di Washington DC. Dalam pertemuan tersebut, AS menegaskan komitmennya untuk tetap memimpin lembaga-lembaga keuangan global seperti IMF dan Bank Dunia yang turut menjadi kanal pengaruh kebijakan nasional AS.

Menkeu menekankan pentingnya memahami arah kebijakan dagang AS yang kini mengedepankan prinsip resiprokal. Indonesia, menurutnya, tengah memperkuat diplomasi ekonomi melalui berbagai jalur, termasuk Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), Kementerian Perdagangan AS, dan Departemen Keuangan AS.