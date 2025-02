100 Hari Pemerintahan Prabowo: Blunder Kabinet Tangani Fiskal

Prabowo mengawali pemerintahannya dengan menambah kementerian menjadi 48. Meningkat dibanding masa Joko Widodo yang sebanyak 34. Dengan demikian, jumlah kabinet era Prabowo menjadi yang terbesar pascareformasi. Sebelumnya Center of Economic and Law Studies (Celios) sempat menanalisis adanya potensi pembengkakan anggaran hingga Rp1,95 triliun selama 5 tahun ke depan akibat koalisi gemuk .

Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan posisi Kementerian Keuangan yang kini di bawah koordinasi presiden langsung berpengaruh pada tata kelola anggaran.