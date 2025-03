2024, Pendapatan PT AirAsia Indonesia Naik 20 Persen jadi Rp 7,94 Triliun

Sedangkan pendapatan per kilometer kursi yang tersedia (RASK) naik sebesar 6 persen, melampaui kenaikan biaya per kilometer kursi yang tersedia (CASK) yang hanya naik 1 persen. "Keseluruhan peningkatan ini juga mencerminkan efisiensi operasional dan tingginya permintaan terhadap pelayanan Indonesia AirAsia," kata Veranita.

Menutup tahun 2024, maskapai penerbangan AirAsia mencatatkan kerugian sebesar Rp 1,53 triliun. Menurut Veranita, salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap kerugian tersebut adalah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS dibandingkan tahun 2023.

Namun tanpa rugi selisih kurs, hasil operasional justru mencatatkan perbaikan keuntungan (profitability) sebesar 23 persen dibandingkan tahun 2023. Adapun, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS melemah sebesar 5 persen, dari Rp 15.219 menjadi Rp 15.906 per Dolar AS.