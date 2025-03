3 BUMN Karya Bertransformasi jadi Agrinas, Sri Mulyani Siapkan PMN Rp 8 Triliun

Sri Mulyani menyebutkan suntikan modal yang diberikan untuk tiga BUMN yang bakal bergerak di bidang pangan itu mencapai Rp 8 triliun. “Kami menyiapkan di dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) below the line sampai dengan Rp 8 triliun. Seperti diketahui dalam APBN itu ada below the line, yaitu pembiayaan untuk investasi,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa 18 Maret 2025.