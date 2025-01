Agus Gumiwang Usul Harga Gas Bumi Tertentu untuk Industri Secepatnya Berlaku Lagi

Pemerintah belum memutuskan secara resmi kelanjutan dari program yang mematok harga gas US$ 6 per MMBTU itu di tahun ini. Sehingga ketujuh sektor industri penerima HGBT membeli gas bumi dengan harga komersial yakni US$ 16,7 per MMBTU sejak 1 Januari 2025. Ketujuh sektor yang dimaksud ialah keramik, pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, kaca, dan sarung tangan karet.