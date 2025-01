Ajinomoto Buka Beasiswa Program Master ke Jepang

TEMPO.CO , Jakarta - Melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tentu menjadi minat banyak orang. PT Ajinomoto Indonesia (Ajinomoto) melalui Ajinomoto Foundation kembali memberikan beasiswa program pascasarjana (Post Graduate Program) untuk tahun ajaran 2026 kepada mahasiswa Indonesia yang memiliki semangat tinggi untuk melanjutkan studi di 7 pilihan universitas yang ada di Jepang. Universitas yang bisa dipilih yaitu University of Tokyo, Kyoto University, Ochanomizu University, Kagawa Nutrition University, Nagoya University, Waseda University, Institute of Science Tokyo.

Penerima program beasiswa Ajinomoto pada tahun ajaran 2025 sebelumnya adalah seorang mahasiswi asal Depok berusia 22 tahun – Auliya Syifaa Urrahman. Gadis yang akrab disapa Auliya ini merupakan Sarjana Gizi lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 2023. Saat ini Auliya mengambil master program (S2) di Graduate School of Agricultural & Life Science, The University of Tokyo, di bawah bimbingan Tetsuya Araki. Auliya akan memulai perkuliahannya sebagai research student pada April 2025, dan diproyeksikan akan lulus pada April 2028 dengan gelar Master of Science.