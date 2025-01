Petinggi Apple ke Kementerian Perindustrian, Bahas Rencana Investasi

TEMPO.CO , Jakarta - Sejumlah perwakilan perusahaan Apple Inc. mendatangi gedung Kementerian Perindustrian pada sore hari ini. Kedatangan mereka berkaitan dengan negosiasi soal investasi di Indonesia yang tak kunjung memperoleh kata sepakat.

Tiga orang laki-laki dan seorang perempuan warga negara asing terpantau sedang menunggu lift di lobi. "Kami tidak punya waktu," ujar Brett Galvin, Corporate Communication and Public Relation Apple untuk Asia Tenggara kepada wartawan, pada Selasa, 7 Desember 2025.

Brett ditemani oleh Vice President of Global Policy Apple Nick Amman yang mengenakan setelan jas berwarna abu-abu. Menurut unggahan di Instagram @bpkm_id, Nick Amman sudah bernegosiasi dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani pada bulan November 2024. Dalam kunjungannya ke Kemenperin kali ini, Nick Amman enggan berkomentar.

Negosiasi ini menyusul wacana investasi Apple yang sempat tersendat di Indonesia. Apple sebelumnya berencana berinvestasi sebesar US $100 juta atau sekitar Rp1,61 triliun (kurs Rp 16.146,25 per dolar AS).