Arsjad Rasjid Menjabat Komisaris Indika Energy bersama Keponakan Soeharto

Regenerasi, kata dia, merupakan bagian penting dari organisasi yang sehat dan dinamis. Menurut dia, merupakan langkah baru bagi Indika Energy. “Ini merupakan langkah baru, untuk terus mengawal visi energizing Indonesia for sustainable future,” kata dia.



RUPST juga memutuskan persetujuan pembagian dividen tunai dengan total sebesar US$ 5,04 juta. Jumlah ini kurang lebih 50 persen dari Laba Bersih Perseroan 2024, atau sebesar US$ 0,00097 per saham. Adapun jadwal pembagian dividen final tunai yaitu penentuan daftar pemegang saham yang berhak atas dividen final tunai (recording date) pada 19 Mei 2025 dan tanggal pembayaran atau pendistribusian dividen final tunai pada 4 Juni 2025.