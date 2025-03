Arus Mudik Padat di H-2 Idul Fitri, Ini Jenis-jenis Rekayasa Lalu Lintas

Konsep dari sistem one way yaitu sistem yang diberlakukan untuk merekayasa lalu lintas dengan mengubah jalur dua arah menjadi jalur satu arah dengan membatasi kendaraan bergerak dalam satu arah tanpa adanya kemungkinan belok atau berputar balik ke arah yang berlawanan di ruas jalan yang ditentukan. Sistem ini dibuat untuk meningkatkan kapasitas jalan sehingga dapat mengurangi kemacetan.

Dilansir dari berbagai sumber, ada sejumlah rekayasa lalu lintas yang seringkali diterapkan polisi saat mudik dan arus balik lebaran. Beberapa cara tersebut termasuk penerapan sistem ganjil genap, contraflow, one way, dan buka tutup untuk memberikan kelancaran arus.

Sistem one way diterapkan khusus pada waktu-waktu tertentu, terutama saat terjadi lonjakan kenaikan kendaraan baik di area tol maupun jalan arteri seperti libur Idulfitri, Natal dan Tahun Baru, atau ketika terjadi kecelakaan dan dibutuhkan pengalihan arus. Selain itu, sistem ini di beberapa kota juga telah diterapkan secara permanen di beberapa ruas jalan guna menjaga kelancaran arus lalu lintas dan mencegah kemacetan terutama di titik-titik rawan kepadatan seperti persimpangan. Hal ini dikutip dari publikasi Pengaruh Pemberlakuan Sistem Satu Arah Terhadap Kinerja Ruas Jalan Berdasarkan Volume Lalu Lintas dan Kepuasan Pengguna Jalan (Studi Kasus Pemberlakuan Sistem Satu Arah jalan Diponegoro Kota Tegal), di banyak kota jaringan jalan di dalam kota telah menggunakan basis operasi one way.

Contra flow

Sementara itu, sistem contra flow memiliki definisi yang berlawanan dengan sistem one way. secara konsep dikutip dari publikasi Studi Efektivitas Contra Flow Dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Simpang (Studi Kasus Jalan Kawasan Industri Krakatau Kota Cilegon), contra flow merupakan sistem rekayasa lalu lintas yang memungkinkan kendaraan melaju berlawanan arah dari arus normalnya di jalur tertentu dengan diubahnya arus yang tadinya satu jalur sementara dapat dilewati kendaraan dari arah sebaliknya. Selain itu, dalam waktu penerapan sistem contra flow diberlakukan secara mendadak tergantung dengan situasi dan kondisi jalan.