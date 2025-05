Asosiasi Fintech Bantah Tuduhan KPPU soal Kartel Pinjaman Online

Ronald menjelaskan, AFPI sebelumnya pernah menetapkan batas bunga maksimum sebesar 0,8 persen per hari. Batas maksimum itu tertuang dalam Code of Conduct yang terbit pada 2018, sebelum ada Undang-Undang Nomor 4 tentang Pengambangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) tahun 2023.

Sunu mengaku sempat mengajukan keberatan terhadap penetapan batas maksimum. “Saya menyampaikan, ‘Pak, kami sudah punya asosiasi, sudah punya Code of Conduct, biarkan mekanisme pasar yang bekerja,” ucap Sunu. Namun langkah menetapkan batas maksimum suku bunga pada akhirnya tetap diambil sebagai respons atas maraknya pinjol ilegal.

Setelah ada UU P2SK, OJK menerbitkan Surat Edaran Nomor 19 tahun 2023 yang mengatur batas maksimum suku bunga. Setelah itu, batas maksimum 0,8 persen berdasarkan Code of Conduct AFPI tidak berlaku lagi. Berdasarkan SEOJK tersebut, batas bunga untuk pendanaan konsumtif adalah sebesar 0,3 persen per hari. Sedangkan untuk pendanaan produktif yaitu sebesar 0,1 persen per hari.