Bank Indonesia Ungkap Ada Peluang Menurunkan Suku Bunga Acuan

Ketidakpastian global yang masih tinggi ini, kata Perry, akibat kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) yang juga makin luas. Di AS, kebijakan tarif impor berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat di tengah meningkatnya pemberian insentif fiskal. Pada saat yang bersamaan, laju penurunan inflasi tidak secepat yang diprakirakan.

Perry mengungkapkan, ekonomi Eropa, Jepang, dan India juga terdampak rambatan kebijakan tarif impor AS tersebut di tengah permintaan domestik yang belum meningkat akibat keyakinan usaha yang rendah dan ekspor yang melambat. Sementara itu, pelemahan pertumbuhan ekonomi Cina sebagai akibat kebijakan tarif impor AS tertahan dengan kebijakan pelebaran defisit fiskal 2025 dari yang ditargetkan.

Adapun di pasar keuangan global, ketidakpastian masih berlanjut diwarnai penurunan imbal hasil obligasi pemerintah AS (yield US Treasury) dan melemahnya indeks mata uang dolar AS di tengah ketidakpastian penurunan Fed Funds Rate (FFR). Perry mengatakan aliran modal global yang semula terkonsentrasi ke AS bergeser sebagian ke komoditas emas dan obligasi di negara maju dan juga negara berkembang.