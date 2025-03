BPS: Ekspor Indonesia Februari Meningkat, Tembus US$ 21,98 Miliar

TEMPO.CO , Jakarta -Badan Pusat Statistik ( BPS ) melaporkan ekspor Indonesia pada Februari mencapai US$ 21,98 Miliar. Angka ini naik 2,58 persen dibanding ekspor Januari 2025. Nilai ekspor tersebut bahkan naik 14,05 persen dibanding periode tahun lalu atau Februari 2024.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan terjadi peningkatan ekspor nonmigas 2,29 persen dari US$ 20,37 miliar menjadi US$ 20,83 miliar. Demikian juga ekspor migas naik 8,25 persen dibanding bulan sebelumnya. “Peningkatan nilai ekspor di bulan kedua 2025 ini yang secara bulanan terutama didorong oleh kenaikan nilai ekspor nonmigas yaitu pada komoditas lemak dan minyak hewani atau nabati atau HS15 ,yang naik 37,04 persen. Di mana ini andilnya sebesar 3,71 persen,” ucap Amalia di kantor pusat BPS, Jakarta Pusat, Senin, 17 Maret 2025.

Sementara itu, peningkatan ekspor migas disebabkan oleh meningkatnya ekspor minyak mentah 169,30 persen menjadi US$ 190,8 juta dan ekspor gas alam 5,95 persen menjadi US$ 622,4 juta. Sedangkan ekspor hasil minyak turun 16,98 persen menjadi US$ 330,9 juta.