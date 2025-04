BPS Ungkap Komoditas Unggulan yang Diekspor Indonesia ke Amerika Serikat, Apa Saja?

TEMPO.CO , Jakarta - Badan Pusat Statistik ( BPS ) mencatat sejak 2015 hingga 2024 total nilai perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat mengalami peningkatan. AS juga menjadi salah satu negara yang konsisten menyumbang surplus neraca perdagangan bagi Indonesia.

Surplus neraca perdagangan tertinggi dengan Amerika Serikat terjadi pada tahun 2022, yakni sebesar US$ 16,57 miliar. Sedangkan data pada Januari hingga Maret 2025 memaparkan neraca perdagangan Indonesia telah mengalami surplus US$ 4,32 miliar. Nilai tersebut naik dibanding periode yang sama tahun 2024 yang sebesar US$ 3,61 miliar.