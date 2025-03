Celios Beberkan Kerugian Konsumen akibat Dugaan Pengoplosan Pertamax Tembus Rp 17,4 Triliun

TEMPO.CO, Jakarta - Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkapkan kerugian yang diderita masyarakat akibat dugaan pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) Pertamax oplosan ditaksir mencapai Rp 17,4 triliun per tahunnya. Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda mengatakan ketika terjadi dugaan pengoplosan itu harga minyak dunia sempat melonjak.