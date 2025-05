Samuel Sekuritas: IHSG Sesi Pertama Ditutup Melemah di Level 6.889,6, Saham Big Cap Tertekan

Lima besar emiten dengan kenaikan tertinggi atau top gainer berdasarkan persentase kenaikan pada sesi pertama hari ini antara lain, DKHH (+34,8 persen ke Rp178 per saham); BEER (+33,8 persen ke Rp87 per saham); KLAS (+20,3 persen ke Rp142 per saham); KRYA (+17,9 persen ke Rp164 per saham); dan JATI (+16,5 persen ke Rp141 per saham).