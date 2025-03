Cukup 4 Bulan BBN Airlines Indonesia: Rute, Armada, dan Awal Mengudara di Indonesia

BBN Airlines Indonesia merupakan anak perusahaan dari Avia Solutions Group, sebuah perusahaan penyedia layanan ACMI (aircraft, crew, maintenance, and insurance) yang telah memiliki reputasi global dalam industri penerbangan. Avia Solutions Group pertama kali didirikan di Lithuania pada 2010 sebelum kemudian memindahkan kantor pusatnya ke Dublin, Irlandia.

Keputusan tersebut diambil karena rendahnya minat penumpang, yang tercermin dari tingkat keterisian kursi yang tidak mencapai 50 persen. Data penerbangan menunjukkan, pada 15 Januari 2025, hanya ada 81 penumpang dari CGK ke SUB dan 59 penumpang dari SUB ke CGK.

Sebagai bagian dari strategi ekspansi, pada Desember 2023, BBN Airlines Indonesia menerima suntikan dana dari perusahaan induknya, Avia Solutions Group. Pendanaan ini mencapai US$ 6,2 juta atau sekitar Rp 96,1 miliar (berdasarkan kurs Rp 15.100 per dolar AS).