Setelah Sritex Tutup: Apa Dampaknya Bagi Ekonomi Nasional?

Hari itu menjadi kesempatan terakhir mereka bekerja di Sritex. Perusahaan tekstil terbesar di Indonesia yang dirintis sejak 1966 itu dinyatakan gulung tikar dan tutup per 1 Maret 2025. Para karyawan terpaksa dikenai pemutusan hubungan kerja (PHK) karena perusahaan dinyatakan pailit.

Lembaga kajian ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai penutupan Sritex memberikan dampak luas terhadap perekonomian, baik di tingkat lokal maupun secara nasional. “Sebagai salah satu ikon industri tekstil Indonesia, kebangkrutan Sritex tidak hanya mengganggu stabilitas sektor manufaktur, tapi juga berimplikasi pada psikologi makroekonomi nasional,” tutur ekonom Indef, Dzulfian Syafrian, kepada Tempo, Ahad, 2 Maret 2025.