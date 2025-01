BI Rate Turun, Rupiah Merana

Di satu sisi, penurunan BI Rate dapat mempercepat pelarian modal dari Indonesia dan membuat kurs rupiah , yang sudah babak-belur, makin tertekan. Dalam tiga bulan terakhir, hingga Jumat, 16 Januari 2025, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat merosot 5,74 persen. Harga US$ 1 nyaris menyentuh Rp 16.400, makin jauh dari batas psikologis Rp 16 ribu per dolar.

Dua instrumen itu, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), makin gendut menampung dana investor. Per 31 Desember 2024, total nilai dana yang masuk ke SRBI mencapai Rp 923,53 triliun. BI belum mengeluarkan data mutakhir SVBI hingga akhir 2024. Per akhir November 2024, dana yang masuk ke SVBI sudah mencapai US$ 3,54 miliar. Sementara itu, hingga 15 Januari 2024, total nilai obligasi pemerintah yang disetor mencapai Rp 1.549 triliun.