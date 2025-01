Kabinet Besar Prabowo Membuat Defisit APBN Bertambah

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, Badan Gizi Nasional mendapatkan anggaran Rp 71 triliun untuk operasional program prioritas yang diandalkan oleh Prabowo sejak kampanye calon presiden. Alokasi dana untuk makan bergizi gratis ditentukan senilai Rp 10 ribu per anak dan ibu hamil, turun dari sebelumnya Rp 15 ribu. Prabowo yakin alokasi tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan makan bergizi gratis di daerah.

Permintaan tambahan dana ini pun dinilai menjadi persoalan. Pasalnya, Badan Gizi Nasional bukan satu-satunya lembaga yang meminta penambahan anggaran. Per Desember 2024, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih telah mengajukan tambahan anggaran untuk kementeriannya masing-masing. Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan meminta tambahan anggaran sebesar Rp 505 miliar dalam rapat dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat untuk mewujudkan ambisi swasembada pangan Prabowo. Kemudian Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengajukan tambahan dana senilai Rp 64,2 miliar. Anggaran itu ditujukan untuk menyerap pegawai baru.

Ia yakin program prioritas makan bergizi gratis yang tengah digenjot pemerintahan Prabowo berpotensi menjadi salah satu penyebab defisit membengkak. Ihwal anggaran program itu, Fithra mengutip penghitungan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yang memproyeksikan pengeluaran untuk makan bergizi gratis akan melebihi alokasi Rp 71 triliun pada 2025.

Berdasarkan laporan OECD per November 2024, tantangan utama implementasi makan bergizi gratis adalah logistik untuk mengirim makanan ke seluruh Indonesia dan pendanaannya. OECD mengatakan program prioritas Prabowo itu dilaksanakan secara bertahap dan biayanya diperkirakan mencapai US$ 4,3 miliar (sekitar Rp 70,4 triliun dengan asumsi kurs saat ini) pada anggaran 2025. Dalam laporan tersebut, tertera pengeluaran untuk makan bergizi gratis ada kemungkinan meningkat hingga US$ 30 miliar (setara dengan Rp 491,1 triliun asumsi kurs saat ini) atau melebihi 14 persen dari anggaran pemerintah.