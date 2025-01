Dikenal Sebagai Destinasi Populer: Penduduk Miskin di Yogyakarta 430 Ribu Jiwa, Terbanyak di Perkotaan

Badan Pusat Statistik ( BPS ) DIY melansir, di provinsi yang berpenduduk hanya sekitar 3,8 juta jiwa itu per September 2024 lalu, jumlah penduduk miskinnya sebanyak sekitar 430 ribu jiwa atau sekitar 11 persen dari total penduduk.

Herum merinci, garis kemiskinan di DIY pada September 2024 tercatat sebesar Rp 613.370,00 per kapita per bulan. Dengan komposisi untuk garis kemiskinan dari makanan yang dikonsumsi sebesar Rp 447.321,00 (72,93 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan yang dikonsumsi sebesar Rp 166.049,00 (27,07 persen).

Garis kemiskinan sendiri merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar penduduk tidak dikategorikan miskin. Sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Pada September 2024, secara rata-rata, rumah tangga miskin di DIY memiliki 4,32 orang anggota rumah tangga. Apabila ditinjau secara rumah tangga, maka garis kemiskinan rumah tangga di DIY mencapai Rp 2.649.758,00 per rumah tangga per bulan.

Garis kemiskinan per rumah tangga merupakan gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh suatu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin.

Herum membeberkan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode Maret 2024 - September 2024 di DIY antara lain pertumbuhan ekonomi DIY Yogyakarta pada triwulan III 2024 terhadap triwulan III 2023 sebesar 5,05 persen (y on y). Pada periode ini ekonomi di DIY disebut tumbuh positif dan merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa.

Lalu, faktor inflasi selama September 2023 - September 2024 sebesar 1,85 persen (y on y). Sementara itu inflasi selama Maret 2023 - Maret 2024 sebesar 2,95 persen (y on y).

Kemudian, neraca perdagangan pada September 2024 mengalami surplus US$ 29,3 juta. Sementara itu, nilai ekspor mencapai US$ 46,18 juta dan nilai Impor sebesar US$ 16,86 juta.