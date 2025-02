Dipicu Tren Global, Minyak Mentah Indonesia Januari 2025 Naik ke US$ 76,81 per Barel

TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) untuk Januari 2025 ditetapkan sebesar US$ 76,81 per barel, naik US$ 5,20 dari ICP bulan Desember. Hal ini diputuskan melalui Menteri ESDM Nomor 59.K/MG.01/MEM.M/2025 pada 12 Februari 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Muhammad Rizwi JH menyatakan kenaikan ICP sejalan dengan tren harga minyak mentah dunia. "Peningkatan ICP Januari 2025 seiring dengan optimisme pasar setelah Tiongkok mengumumkan rencana penurunan suku bunga dan tambahan stimulus fiskal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi," ujar Rizwi dalam keterangan resmi, Jumat, 14 Februari 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) memproyeksikan permintaan minyak mentah global akan bertambah 1,45 juta barel per hari pada 2025, mencapai 105,2 juta barel per hari. Kenaikan ini didorong oleh meningkatnya kebutuhan minyak dari Tiongkok, permintaan bahan bakar transportasi, serta margin kilang petrokimia yang lebih tinggi.

Cuaca ekstrem di belahan bumi utara juga menjadi faktor pendorong. Suhu yang sangat dingin meningkatkan permintaan bahan bakar pemanas, sekaligus mempengaruhi produksi hulu migas.

Selain itu, dinamika geopolitik turut memicu kenaikan harga minyak. "Kekhawatiran pasar terhadap ketatnya pasokan akibat sanksi lebih luas terhadap minyak mentah Rusia dan Iran, serta pembatasan kapal tanker pengangkut minyak Rusia oleh AS dan Eropa, berdampak signifikan pada harga minyak global," katanya Rizwi.

Laporan mingguan Energy Information Administration (EIA) AS pada Januari 2025 mencatat penurunan stok minyak mentah AS sebesar 500 ribu barel, menjadi 415,1 juta barel dibanding akhir Desember 2024. Selain itu, melemahnya nilai tukar dolar AS turut meningkatkan investasi berbasis dolar, yang ikut mendorong harga minyak naik.

Di Asia Pasifik, peningkatan harga minyak juga dipicu oleh peningkatan aktivitas kilang milik pemerintah Tiongkok, sementara kilang swasta menghadapi tekanan akibat sanksi AS."Permintaan minyak dari Timur Tengah juga meningkat, seiring dengan sanksi yang lebih luas terhadap minyak Rusia dan Iran. Hal ini terbukti dengan kenaikan Official Selling Price (OSP) minyak mentah Arab Saudi ke Asia sebesar US$ 0,40 hingga US$ 0,60 per barel," ujar Rizwi.