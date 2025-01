Ekonom Ini Beberkan Dampak Kebijakan "America First" Donald Trump bagi Indonesia

Adapun menurut Masyita, kebijakan "America First" yang digencarkan oleh Presiden AS Donald Trump sejak awal kepemimpinannya tidak hanya memunculkan kekhawatiran di kalangan seteru utama AS seperti Cina, tetapi juga di antara negara-negara sekutu seperti Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. "Negara-negara mitra dagang AS diprediksi akan terus meningkatkan langkah-langkah perlindungan ekonomi domestik mereka untuk menghadapi kebijakan tersebut," jelas dia.