Gaji dan Harta Dirut Jasa Marga Rivan Achmad, Punya 23 Kendaraan

Tunjangan yang diterima antara lain tunjangan hari raya (THR) keagamaan sebesar satu kali gaji, tunjangan transportasi sebesar 20 persen dari honorarium per bulan yang hanya diberikan kepada Dewan Komisaris, serta asuransi purnajabatan yang preminya ditanggung perusahaan, maksimal 25 persen dari gaji tahunan. Tunjangan perumahan sebesar Rp 27,5 juta per bulan hanya diberikan kepada Direksi.

Selama menjadi pimpinan tertinggi di BUMN yang bergerak di bidang asuransi sosial itu, Rivan diketahui telah menyerahkan LHKPN sebanyak lima kali. Total kekayaannya per 16 September 2021 sebesar Rp 27.531.262.426, turun menjadi Rp 27.517.913.450 per 31 Desember 2021, lalu naik menjadi Rp 30.494.202.198 per 31 Desember 2022, dan Rp 33.105.099.680 per 31 Desember 2023.