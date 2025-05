Harga Batu Bara Periode Mei Naik Tipis Jadi USD 121,15 per Ton

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Harga Batu Bara Acuan (HBA) untuk periode pertama Mei 2025 sebesar US$ 121,15 per ton. Angka ini naik tipis 0,79 persen atau US$ 0,95 dibandingkan periode kedua April yang sebesar US$ 120,20 per ton.