Harga Cabai Tembus Rp 80 Ribu per Kilogram, Pengusaha: Petani Tak Panen karena Hujan

Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Selasa, harga rata-rata nasional cabai merah keriting menyentuh Rp 58.295 per kilogram. Wilayah dengan harga cabai merah keriting tertinggi ada di Kepulauan Riau, yakni sebesar Rp 86.759 per kilogram.

Tak jauh berbeda, harga rata-rata nasional cabai merah besar Rp 57.358 per kilogram. Harga tertinggi di Papua Tengah, yakni Rp 80.000 per kilogram. Sedangkan harga rata-rata nasional cabai rawit merah sebesar Rp 68.130 per kilogram. Harga tertinggi juga di Kepulauan Riau, yakni Rp 99.889 per kilogram.