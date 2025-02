Harga Emas Tertekan di Awal Pekan, Analis: Pelemahan Dolar AS

TEMPO.CO , Jakarta - Harga emas mengalami tekanan di awal pekan ini setelah aksi ambil untung yang signifikan. Pada Jumat, 14 Februari 2025, harga emas sempat turun di bawah US$2.900 sebelum akhirnya ditutup di level US$2.883 per troy ons, mengalami pelemahan 1,48 persen dalam perdagangan harian. Meskipun demikian, emas masih mencatat kenaikan mingguan sebesar 0,80 persen.

Faktor utama yang menekan harga emas adalah pelemahan Dolar AS setelah rilis data ekonomi yang beragam. Indeks Dolar AS (DXY) mencapai posisi terendah tahunannya, sementara imbal hasil Treasury AS bertenor 10 tahun turun enam basis poin menjadi 4,472 persen.