Harga Langganan Netflix Naik Lagi, Ini Besarannya

Paket Standar tanpa iklan naik dari $15,49 (Rp252 ribu) menjadi $17,99 (Rp292 ribu) per bulan, sementara paket Premium kini mencapai $24,99 (Rp406 ribu) per bulan. Kenaikan ini mulai berlaku pada siklus penagihan berikutnya, sesuai pernyataan juru bicara Netflix, MoMo Zhou.

Di Amerika Serikat, harga paket ad-supported kini menjadi $7,99 (Rp130 ribu) per bulan, naik $1 dari harga sebelumnya $6,99 (Rp113 ribu). Paket Standar yang menyediakan dua layanan streaming HD simultan, naik $2,50 menjadi $17,99 per bulan.

Pilihan editor: The Most Beautiful Girl in the World Tayang di Netflix 14 Februari 2025