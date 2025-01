Harga Pangan Akhir Pekan: Beras, Cabai, Daging, dan Telur Kompak Naik

TEMPO.CO, Jakarta - Harga bahan pada akhir pekan ini mengalami kenaikan nyaris untuk seluruh komoditas. Bahan pangan yang terpantau mengalami penurunan harga rata-rata secara nasional hanya cabai rawit merah, daging ayam ras, dan ikan tongkol.

Berdasarkan Panel Harga Badan Pangan Nasional pada Ahad, 26 Januari 2025, harga rata-rata beras premium di tingkat konsumen secara nasional naik dari Rp15.434 menjadi Rp15.446 per kilogram. Harga beras medium juga naik dari Rp13.522 menjadi Rp13.531 per kilogram. Tapi dibandingkan pekan lalu, harga dua jenis beras ini mengalami penurunan, yakni masing-masing Rp15.452 dan Rp13.544 per kilogram .

Setali tiga uang, beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) naik dari Rp12.474 menjadi Rp12.493 per kilogram. Harga beras program pemerintah ini juga mengalami kenaikan dibandingkan pekan lalu, yakni Rp12.479 per kilogram.

Bawang merah naik dari Rp37.578 menjadi Rp37.660 per kilogram. Cabai merah keriting naik dari Rp57.501 menjadi Rp57.750 per kilogram. Cabai merah besar naik dari Rp56.536 menjadi Rp56.856 per kilogram. Daging sapi murni naik dari Rp134.550 menjadi Rp134.605 per kilogram.

Telur ayam ras naik dari Rp29.249 menjadi Rp29.390 per kilogram. Gula konsumsi di Indonesia nontimur naik dari Rp18.096 menjadi Rp18.111 per kilogram. Tapi di Indonesia Timur, gula konsumsi turun dari Rp19.765 menjadu Rp19.699 per kilogram.

Jagung tingkat peternak dari Rp6.383 menjadi Rp6.407 per kilogram. Kedelai biji kering impor naik dari Rp10.394 menjadi Rp10.395 per kilogram. Garam halus beryodium naik dari Rp11.604 menjadi Rp11.612 per kilogram. Dua jenis ikan juga naik. Ikan kembung naik dari Rp39.250 menjadi Rp39.645 per kilogram. Sedangkan ikan bandeng naik dari Rp33.336 menjadi Rp33.339 per kilogram.