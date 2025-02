Harga Pangan Menjelang Ramadan: Beras, Bawang Putih, hingga Cabai Kompak Naik

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah komoditas bahan pangan mengalami kenaikan harga sekitar sepekan menjelang Ramadan. Kenaikan harga ini disinyalir disebabkan permintaan yang meningkat, sedangkan suplai dan distribusi sejumlah komoditas masih terbatas, terutama komoditas impor seperti bawang putih dan daging sapi.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Berdasarkan pantauan di panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Selasa, 25 Februari 2025, harga rata-rata beras premium secara nasional naik 0,15 persen dibandingkan hari sebekumnya menjadi Rp 15.518 per kilogram. Pekan lalu, harga rata-rata beras premium secara nasional sebesar Rp 15.504 per kilogram.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Beras medium dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) juga kompak menanjak. Secara nasional, harga rata-rata bahan pokok ini sebesar Rp 13.658 per kilogram dan Rp 12.542 per kilogram. Pekan lalu, harga masih di angka Rp 13.633 per kilogram dan Rp 12.524 per kilogram. Tapi dibandingkan hari sebelumnya, harga beras SPHP turun dari Rp 12.551 menjadi Rp 12.542 per kilogram atau sebesar 0,33 persen.

Di produk hortikultura, bawang merah juga mengalami kenaikan dibandingkan pekan lalu, meski turun dibandingkan hari sebelumnya. Harga bawang merah hari ini sebesar Rp 36.107 per kilogram. Kemarin, harga bawang merah berada di angka Rp 36.133 per kilogram. Sedangkan pekan lalu, harganya masih sebesar Rp 35.175 per kilogram.

Sedangkan harga bawang putih bonggol di Indonesia Timur tembus Rp 52.603 per kilogram, meninggalkan harga eceran tertinggi (HET) Rp 40.000 per kilogram. Harga ini naik 0,04 persen dibandingkan pekan sebelumnya yakni Rp 52.584 per kilogram, meski turun 1,08 persen dari hari kemarin yakni Rp 53.179 per kilogram.

Di luar Indonesia Timur, harga bawang putih juga melampaui HET Rp 38.000 per kilogram, yakni Rp 42.464 per kilogram. Harga ini naik 0,39 persen dibandingkan hari sebelumnya yakni Rp 42.298 per kilogram dan naik 1 persen dibandingkan harga pekan lalu yakni Rp 42.042 per kilogram.

Harga cabai merah keriting, cabai merah besar, dan cabai rawit merah juga kompak naik. Harga masing-masing komoditas itu hari ini menyentuh Rp 53.035 per kilogram, Rp 52.792 per kilogram, dan Rp 77.632 per kilogram. Harga ini naik baik dibandingkan dengan hari sebelumnya maupun pekan sebelumnya.