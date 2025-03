IHSG Sempat Terjungkal, INDEF: Sinyal Pasar Menolak Kebijakan Ekonomi dan Politik Pemerintah

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG sempat mengalami tekanan jual hingga menyentuh titik kritis pada Selasa, 18 Maret 2025 lalu. Menanggapi kondisi ini, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J Rachbini menilai bahwa penyebab utama anjloknya pasar modal bukan sekadar faktor ekonomi semata, melainkan kombinasi erat antara kebijakan ekonomi dan dinamika politik nasional.