Investasi Properti Komersial Asia Pasifik Tercatat Meningkat 23 Persen Menjadi US$ 131,3 Miliar pada 2024

TEMPO.CO , Jakarta - Perusahaan konsultan properti global Jones Lang LaSalle (JLL) mencatat investasi properti komersial di Asia Pasifik meningkat 23 persen secara tahunan menjadi US$ 131,3 miliar pada 2024. Sementara itu, volume kuartal IV naik 10 persen secara tahunan dan mencapai US$ 34,9 miliar, menandai lima kuartal berturut-turut pertumbuhan tahunan di kawasan ini.

Selama setahun penuh, semua sektor properti utama di kawasan Asia Pasifik mencatat pertumbuhan volume investasi, dengan volume investasi lintas negara kuartalan mencapai angka tertinggi sejak akhir 2021. Volume investasi lintas negara mencapai US$ 23,8 miliar pada tahun 2024, meningkat 43 persen dari periode yang sama tahun lalu. Lonjakan investasi lintas negara ini, menurut keterangan JLL, didukung oleh minat yang kuat terhadap aset perkantoran dan logistik dari investor asing di pasar-pasar utama seperti Australia, Jepang, dan Singapura.

Jepang terus menjadi pasar yang paling aktif di kawasan ini, dengan volume perdagangan mencapai US$ 10,7 miliar pada kuartal IV, meningkat 145 persen secara tahunan. Hal ini lantaran tingginya permintaan untuk properti logistik dan perkantoran. Meskipun suku bunga cenderung meningkat, investor mengadopsi strategi nilai tambah untuk mengurangi kenaikan biaya utang, sehingga lebih mendorong aktivitas pasar.

Bank Mandiri Salurkan 3.534 Unit KPR Skema FLPP per Agustus 2024

Adapun sektor perkantoran di Asia Pasifik terus mengalami rebound yang kuat, didorong oleh permintaan yang stabil dari para penyewa. Hal ini, menurut JLL, membantu mempertahankan momentum pertumbuhan di masing-masing pasar. Volume investasi perkantoran mencapai US$ 48,8 miliar pada tahun 2024, meningkat 12 persen secara tahunan.

“Terlepas dari ketidakpastian akibat kebijakan fiskal pemerintah AS dan keputusan the Federal Reserve untuk mempertahankan suku bunga bulan ini, Asia Pasifik tetap menjadi tujuan yang menarik bagi investasi global,” kata Head of Investor Intelligence JLL Asia Pacific Pamela Ambler.