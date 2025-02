Kaleidoskop

Dari Pojok Dunia yang Paradoksal

Inilah dunia yang paradoksal. Di pojok sana, ribuan karyawan PT Dirgantara Indonesia danPT Texmaco berteriak demi kelangsungan nafkah anak dan istri: meminta pemerintahmengucurkan dana agar mereka tak terkena pemutusanhubungan kerja. Di pojok yang lain, triliunanrupiah dengan gampang dibobol dari bank-bank pemerintah.

Sepanjang tahun ini, jagat bisnis dan ekonomi Indonesia tak henti didera ujian.Berbagai "skandal" sambung-menyambungmempertontonkan diri. Ada permainan saham di BankLippo, pat-pat-gulipat penjualan PT Kaltim PrimaCoal, dan "obral besar" aset menjelangpenutupan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Tahun ini juga kita menancapkan tonggak perceraian antara Dana MoneterInternasional (IMF) dan pemerintah Indonesia. Apakahini dianggap sebagai sebuah kesempatan besar yang terhempang luas di depan mata? Sebagianekonom menganggap ini awal dari porak-poranda danyang lain menganggap ini saatnya membuktikan diri kepada dunia bahwa bangsa Indonesiamampu mengelola negaranya secara mandiri.

Meletupnya berbagai peristiwa itu menyadarkan kita betapa landasan ekonomi kita terasabegitu rapuh. Dan dunia ekonomi yang paradoksal initoh tidak membuat kita mencoba prihatin dan membenahi negara ini dengan serius.

Kapal Layaryang Terempas

WAJAH perbankan nasional kembali tercabik dengan meletusnya berbagai skandal pembobolan bank. Yangpaling fenomenal, selain juga terjadi di BRI, adalah yangmenerpa Bank Negara Indonesia (BNI)—bank yang 99 persensahamnya dimiliki pemerintah dan selama ini dicitrakan cukuppruden. Berlangsung selama hampir setahun dari Oktober 2002sampai Juli 2003 lalu, brankas "si Kapal Layar" dijebol pencairanL/C (letter of credit) fiktif sebesar US$ 170 juta ke kelompokGramarindo/Sagared.

Kebocoran gila-gilaan itu membetot perhatian publiksejak September kemarin. Berujung di meja penyidik duabulan setelahnya, aib ini mencuatkan sejumlah nama tersangka.Mulai dari Adrian Waworuntu, aktor pembobolan Bank Pacificdi tahun 1995; Maria "Erry" Pauline Lumowa, sang bosGramarindo; sampai Manajer Customer Service Luar NegeriBNI Cabang Kebayoran Baru, Edy Santoso. Kecuali Erry, yangjadi buron ke Singapura, para tersangka, termasuk tiga pejabatBNI, telah dikerangkeng polisi.

Tak cuma itu, kenyataan bahwa aksi ini melibatkanmata uang asing dalam jumlah besar juga menyulut kecurigaantelah terlibatnya sejumlah petinggi BNI.

Senja Kala Texmaco

TEXMACO ibarat raksasa lumpuh. Skema restrukturisasiutang senilai Rp 29 triliun, yang tiga tahun lamanyadiutak-atik pemerintah, macet sudah. Tanda-tandanya dimulai Aprillalu, saat produsen tekstil dan aneka mesin ini tak mampumembayar fasilitas letter of credit (L/C) dari Bank BNI sebesar US$ 29juta. Setelah itu, 19 September, dua newco Texmaco (perusahaaninduk yang didirikan untuk restrukturisasi) gagal melunasikupon bunga obligasi senilai Rp 139 miliar yang telah jatuhtempo. Harapan terakhir juga pupus. Kendati telah berkali-kalidijajakan BPPN, penjualan obligasi Texmaco sepi peminat.

Sang pendiri, Marimutu Sinivasan, malah mengundurkandiri dari manajemen, meninggalkan 40 ribuan karyawan yangberkali-kali tumpah ke jalan untuk menuntut kejelasannasib mereka.

Republik kini dihadapkan pada dilema: membiarkanpabrik Texmaco jadi besi tua atau mengambil-alih kepemilikannyadengan ongkos selangit. Panglima TNI Jenderal EndriartonoSutarto mengusulkan agar pemerintah mengambil oper danmenyulap Texmaco jadi pabrik senjata. Di rapat kabinet 13November lalu ditetapkan: keputusan akan diambil setelahmenimbang hasil audit teknologi dari Kementerian Negara Risetdan Teknologi.

Bye-Bye’ Setelah Lima Tahun

Masa perawatan selama lima tahun itu akhirnya berakhir. Saat fajar tahun 2004menyingsing, Indonesia resmi disapih dari momongan Dana Moneter Internasional (IMF).

Betapapun, ini bukanlah keputusan yang mudah. Melihat beratnya bebananggaran, Menteri Keuangan Boediono sempat menyarankan agar kontrak dengan IMFdiperpanjang hingga akhir 2004. Sebaliknya,sejumlah ekonom kritis, termasuk bekas MenteriKoordinator Perekonomian Rizal Ramli, menuntut hubungan dengan IMF secepatnya disudahi.

Kata putus akhirnya keluar dari Menteri Koordinator Perekonomian DorodjatunKuntjoro-Jakti: kontrak cuma berlanjut hingga akhir 2003.

Ditilik dari kondisi ekonomi sekarang, hasil sentuhan IMF sepertinya tak terlalu jelek.Secara makro, stabilitas ekonomi terasa cukup mantap. Suku bunga Sertifikat BankIndonesia terus menurun. Nilai tukar rupiah terhadap dolar terus menguat. Dan yang lebihpenting, rupiah tak gampang ajrut-ajrutankesetrum dolar. Inflasi pun menjadi lebih jinak.

Namun dokter IMF bukan tanpa cela. Rizal Ramli pernah menetakkan penilaian:Indonesia sempat makin terjerumus dalam krisis karena terlalu patuh pada resep IMF. Iamenunjuk nasihat lembaga itu untuk menutup 16 bank yang justru meruntuhkankepercayaan masyarakat terhadap perbankan danmenyebabkan pelarian modal besar-besaran ke luar negeri.

Kritik tak cuma muncul dari luar. Tak kurang dari Charles Adams, AsistenDirektur IMF untuk Asia Pasifik, mengakui lembaganya telah salah menangani problemkeuangan di Asia, termasuk di Indonesia. Sebelumnya, Independent EvaluationOffice, lembaga mandiri di bawah IMF, juga telah menerbitkan hasil evaluasi yangmenunjukkan kegagalan program IMF di Indonesia, Korea, dan Brasil.

Kini pro dan kontra itu sudah lewat. Saatnya bagi pemerintah, siapa punpresidennya, untuk membuktikan apakah Indonesia mampu mengelola ekonominya sendiriatau tidak.

Menyalip di Tikungan Sangata

Kisah penjualan 51 persen sahamPT Kaltim Prima Coal (KPC) miripcerita film misteri. Perebutan saham perusahaan pertambangan batu bara diSangata, Kalimantan Timur, itu penuh kejutan.

Menurut perjanjian yang diteken April 1982, pemegang sahamKPC—Rio Tinto dan BP Plc.—wajib melepaskepemilikannya secara bertahap kepada pihak Indonesia mulai 1996.Kenyataannya, KPC dengan berbagai dalih terus menunda proses penjualan saham itu.

Pemerintah kemudian menunjukPT Bukit Asam Tbk. dan duaperusahaan daerah Kalimantan Timur untuk membeli saham KPC.Berdasarkan perjanjian yang dibuat pemerintah dan KPC, disepakati harga jual100 persen saham perusahaan tersebut US$ 822 juta atau sekitar Rp 7,5 triliun.

Belakangan, Bukit Asam menilai harga saham perusahaan itu tidak lebihdari US$ 600 juta dan minta penilaian ulang. Divestasi makinberlarut-larut karena KPC menganggap harga jual sudah disepakati dengan pemerintah.

Puncaknya terjadi pada Juli 2003. Saat pemerintah hampir habiskesabaran—dan memberikan ultimatum kepada KPC agar segera melakukandivestasi—tiba-tiba Rio Tinto dan BP menjual 100 persen sahamnya kepadaPT Bumi Resources Tbk. dengan harga miring, cuma US$ 500 juta.

Ini membuat berang Ketua Tim Divestasi KPC Roes Ariawijaya. Diamenilai, pemegang saham KPC tidak me-miliki iktikad baik karenamelakukan pengalihan saham saat proses negosiasi dengan pemerintah tengah berjalan.

Bumi Resources ibarat menyalipdi tikungan karena selama ininamanya nyaris tak terdengar dalam program divestasi KPC. Namun pemerintahmemang tidak bisa berbuat apa-apa karena transaksi yang dilakukan BumiResources dengan Rio Tinto dan BP bukan merupakan divestasi.

Transaksi Bumi Resources dengan Rio Tinto dan BP adalah untuk membeliseluruh kepemilikannya di induk perusahaan KPC dari Rio Tinto dan BP,yaitu Sangata Holding (Cayman Island) dan Kalimantan Coal Limited (Mauritius).

Hingga kini, keberangan pemerintah terhadap transaksi itu sudah tidakterdengar lagi. Mungkin karena pemerintah sudah merelakan KPC jatuhke Bumi Resources, tidak ke badan usaha milik negara.

’Goro-goro’ Lippo

Bulan Januari biasanya merupakan saat terbaik bagipara investor mencicipi manisnya kenaikan harga saham.Harga berbagai saham di seantero jagat membubung olehaksi raksasa pengelola dana yang mengotak-atikportofolionya memanfaatkan momentum Januaryeffect.

Tapi, di awal tahun 2003, pelaku bursa saham Jakartamalah dikagetkan oleh ulah beberapa pihak yang berusahamenekan harga saham PT Bank Lippo Tbk. Seoranginvestor bernama Scott Ashton kemudian mengirim suratelektronik ke Bapepam, Bursa Efek Jakarta, BadanPenyehatan Perbankan Nasional, Bank Indonesia, DanaMoneter Internasional, dan Bank Dunia pada 20 Januari 2003.

Scott menduga ada skenario penekanan hargasaham sepanjang akhir tahun 2002 hingga awal 2003. Aksiitu ditengarai bertujuan agar BPPN terpaksa menjualmurah saham Bank Lipposaat divestasi.

Spekulasi tentang rencana kembalinya bank ituke pangkuan keluarga Riady pun merebak kencang.Apalagi pada akhir April terjadi kehebohan baru, ratusan jutalembar saham Bank Lippo terlihat diborong balik oleh PTCiptadana Sekuritas (Grup Lippo).

Analis pasar modal Lin Che Wei, dalam dua artikelnyadi sebuah harian nasional, juga membeberkan adanyaindikasi penekanan nilai saham. Dia menduga manajemen bankitu berusaha menghancurkan nilai buku dengan caramenurunkan nilai aset yang diambil alih.

Seolah tak peduli pada gunjingan para analis, BPPNtetap menjajakan Bank Lippo dengan harga dasar Rp 591per saham. Namun, harga yang ditawarkan olehinvestor—Konsorsium Eurocapital, Asia Limited, Swissasia Global,dan Summit Investment Limited—ternyata jauh di bawahitu. Akhirnya, BPPN memutuskan tidak ada yang menangdalam tender Bank Lippo.

Di Pucuk Kebon Sirih

TERPILIHNYA Burhanuddin Abdullah pada 12 Mei lalu menandai lembaran baru dalamsejarah Bank Indonesia. Tak seperti pendahulunya yang diangkat presiden, dialah gubernurbank sentral pertama yang terpilih melalui seleksidi parlemen. Burhan, Menteri Koordinator Perekonomian di masa Presiden AbdurrahmanWahid, naik setelah didukung 34 suara wakil rakyat. Ia menyisihkan duasaingannya, Miranda Swaray Goeltom, yang hanyadisokong 18 orang, dan Cyrillus Harinowo, yang tak berhasil meraih satu pun suara.

Pemilihan itu kian mengukuhkan era ke-mandirian BI, sesuai dengan semangat UUNo. 23/1999. Tak kurang dari Presiden Megawati sampai memerlukan datang sendiri keacara syukuran sekaligus perayaan ulang tahun ke-50 bank sentral—yang berbiaya Rp 13,5miliar—di kantor pusat BI di Kebon Sirih, Jakarta, 1 Juli lalu, untuk mengucapkan selamat.

Di sepanjang tahun 2003, di luar fungsi pengawasan bank yang masihkedodoran, situasi moneter tercatat cukup stabil. Nilaitukar rupiah tenang di kisaran Rp 8.500 per dolarAS, jauh di bawah perkiraan yang dipatok APBN 2003 sebesar Rp 9.000 per dolar AS. Begitupula dengan tingkat inflasi, yang bertengger diangka sekitar 6 persen, serta tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia, yang terusmenurun hingga ke level 8 persen.

Sakitnya 'Dokter Bank' Kita

Berdiri menjelang runtuhnya Orde Baru, awal 1998, BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dibebani tanggung jawab luar biasa:memulihkan perbankan kita dari krisis, sekaligus meredistribusi kekuatan ekonomiyang selama ini hanya dikuasai segelintir konglomerat.

Untuk itu badan ini dibekali bermacam "kesaktian" melalui PeraturanPemerintah Nomor 17/1999, dari memaksa para debitor menyerahkanasetnya, merestrukturisasinya, melaksanakan proses litigasi, hingga menjual asetitu untuk memperoleh tingkat pengembalian maksimal atas uang negara yangsebelumnya digelontorkan.

Namun apa mau dikata. Aset senilai lebih dari Rp 600 triliun yangdikuasai lembaga ini rupanya tak hanya mem- buatnya bermanfaat bagi negara,tapi juga menawarkan segudang peluang bagi para pencoleng. Dari situ munculpula berbagai kisah menyedihkan bagi negeri yang sudah pontang-pantingdidera timbunan utang: aset bobrok konglomerat yang kelewat tinggi dinilai saatdiserahkan ternyata tak laku dijual. Padahal utang si pengusaha sudahtelanjur dinyatakan lunas.

Lantas obral besar-besaran dilakukan, dan mencapai puncaknyasepanjang 2003, dengan para pembeli yang ditengarai tak lain dari para pengutang itujuga. Hanya, kali ini mereka tampil dengan berbagai wajah baru.

Lalu, dengan tingkat pengembalian yang disebut ketuanya, Syafruddin Arsjad Temenggung, hanya mencapai 28 persen, praktek "dokter bank" ini harus tetap tutup sesuai dengan jadwalnya, 27 Februari nanti. Dan keputusan sidang kabinet pertengahan November lalu itu pun menyisakan satu pertanyaan: bagaimana sisa aset sebanyak Rp 43 triliun akan dikelola.