'Popera' Ala Josh Groban

Josh Groban adalah sebuah fenomena anak Amerika yang menyentuh. Betapa tidak, album "popera"-nya terjual lima juta keping, dan ia bernyanyi dalam gaya romantik dengan artis-artis Eropa yang jauh lebih tua darinya. Kini, di usia 22 tahun, Groban meluncurkan album kedua bertajuk Closer, yang berpeluang mengulangi sukses sebelumnya.

Album Closer adalah koleksi elektrik lagu lama dan baru berasal dari Italia, Inggris, Spanyol, dan Prancis. Misalnya Caruso-nya Luciano Pavarotti dan Andrea Bocelli, lagu soundtrack film Il Postino, Mi Mancherai, yang ditemani permainan biola klasik Joshua Bell, dan tiga balada yang Groban ikut menuliskannya, di antaranya Per Te dan Remember When It Rains. Ada 13 track dalam CD album Closer ini, dimulai dengan Oceano dan diakhiri oleh Never Let Go.

Aset terbesar Groban adalah suara baritonnya yang getarnya mendekati wilayah tenor. Groban seperti Andrea Bocelli, yang tidak memilih menjual lagu melainkan hanya menyanyikannya. Groban menemukan kejayaan komersial melalui mentor sekaligus produsernya, David Foster.

FDR Sang Juara Kebebasan

Conrad Black adalah raja media kelahiran Kanada. Ia memiliki beberapa koran, di antaranya London Daily Telegraph dan Chicago Sun-Times, serta menjadi CEO perusahaan raksasa penerbitan Hollinger International, Inc. Baru-baru ini Black menulis biografi tentang Franklin Delano Roosevelt yang terbesar dan terlengkap. Ada yang berpendapat, buku berjudul Franklin Delano Roosevelt: Champion of Freedom ini agak membosankan, karena Black banyak sekali menghabiskan waktu untuk menggambarkan kehidupan pribadi FDR. Tapi buku ini menjadi bernilai tinggi khususnya ketika memusatkan perhatian pada Roosevelt sebagai presiden Amerika ke-32 dan pemimpin perang yang gigih. Biografi ini diterbitkan PublicAffairs dalam format sampul tebal dengan jumlah halaman 1.360. Di dalamnya terdapat 32 halaman penuh foto hitam putih yang belum pernah diperlihatkan.

DVD 'Freaky Friday'

Bagaimana jika jiwa gadis remaja bertukar tubuh dengan jiwa wanita berumur 40 tahun yang adalah ibu kandungnya? Itu terjadi pada Anna dan ibunya, Tess. Karena mantera sihir, mereka bertukar tubuh. Tiba-tiba saja Tess menemukan dirinya berhadapan dengan guru-guru yang picik, ABG saingan, dan cowok-cowok centil. Sedangkan Anna bingung menghadapi pasien saraf ibunya dan pacar sang ibu. Adegan-adegan lucu itu terdapat dalam film produksi Walt Disney Studio, Freaky Friday (2003), yang disutradarai Mark S. Waters. Tokoh Tess diperankan oleh bintang spesialis komedi Jamie Lee Curtis dan Anna dimainkan bintang remaja Lindsay Lohan. Kini aksi kocak Lee Curtis itu dapat dinikmati melalui DVD dengan format layar lebar.

Proyektor 'Home Theater' Canon

Ada banyak cara untuk mempermudah bisnis sekaligus menikmati hiburan berkualitas, bahkan ketika dana yang dimiliki terbatas. Contohnya adalah produk proyektor terbaru dari Canon Ultra Mobile Multimedia Projector LV-S3. Produk ini pengganti proyektor LV-S2. Menurut Merry Harun, Manajer Divisi Senior Canon di PT Datascrip yang menjadi distributor tunggal produk ini, LV-S3 sangat ideal bagi para pengguna yang sering bepergian, untuk home theater, atau untuk mereka yang berbujet terbatas. Proyektor ini menyediakan colokan koneksi yang bervariasi, baik untuk komputer PC, komputer jinjing, pemutar DVD, kamera digital, kamera video, atau pemutar kaset video, sehingga dapat digunakan untuk berbagai aplikasi. Ada fitur baru, yakni pengendali presentasi jarak jauh dan penyetelan citra yang fleksibel.

JEJAK MAYA

www.syariahmandiri.co.id/menu1.html

Apa itu Bank Syariah

Fatwa tentang haramnya bunga bank sempat menimbulkan pro-kontra belakangan ini. Menurut Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, bunga bank haram jika di daerah itu terdapat lembaga perbankan syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.

Bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha bank syariah antara lain mudharabah (pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil), musyarakah (pembiayaan berdasarkan prinsip usaha patungan), murabahah (jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan), dan ijarah (pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa).

Situs ini menyediakan bermacam informasi tentang kegiatan usaha bank syariah.

www.biography.com/boty2003/

Biografi Tahun 2003

Tahun 2003 segera kita tinggalkan. Banyak kejadian yang telah kita ikuti atau kita saksikan sepanjang tahun ini. Untuk sekadar mengingatnya, situs web Biography menyarikannya untukan Anda dalam This Year in Review. Ada lima bagian yang dipilih, yakni Hiburan, Politik dan Peristiwa Dunia, Sains dan Bisnis, Olah Raga, dan Memorial. Memang, kenangan ini hanya yang berkaitan dengan Amerika Serikat, cuma tertangkapnya Saddam Hussein tak sempat masuk dalam kejadian dunia versi saluran televisi Biography ini.