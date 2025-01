Kemenhub Bakal Tutup Enam Perlintasan Kereta Sebidang Ini

Sementara Perlintasan Sebidang Pondok Kopi JPL No 63 Lintas Manggarai-Bekasi ditutup pada 28 April 2017, perlintasan Sebidang Jalan Pejompongan I JPL No 42 Lintas Tanah Abang-Serpong ditutup pada 7 April 2017 dan Pasar Minggu JPL No 20a Lintas Manggarai-Bogor ditutup pada 5 Mei 2017.

Sedangkan penutupan Jatinegara JPL No 50 dilaksanakan pada 26 Mei 2017, Jalan Letjen Suprapto 1 (Senen), KH. Hasyim Asyari JPL No 31 ditutup pada 6 Oktober 2017, Perlintasan Sebidang Bandengan Utara JPL No 2 (KM 2+823) ditutup pada 28 September 2017. Adapun Perlintasan Sebidang Bandengan Selatan JPL No 3 (KM 2+850) ditutup pada 28 September 2017, Perlintasan Sebidang Angkasa I JPL No 14a ditutup pada 13 Oktober 2017 dan Angkasa II JPL No 14b ditutup pada 13 Oktober 2017. Kemudian penutupan perlintasan sebidang Klender dan penutupan perlintasan sebidang di Depok.