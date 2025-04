Kenapa Indonesia Terkena Tarif Impor Donald Trump?

Berdasarkan pernyataannya melalui laman Gedung Putih, Rabu, 2 April 2025, Trump menyebut tarif impor terhadap produk etanol dari AS sebagai alasannya, di mana Indonesia membebankan tarif sebesar 30 persen. Dia mengatakan tarif tersebut jauh lebih besar daripada yang ditetapkan pemerintah AS untuk produk serupa, yaitu 2,5 persen.

“Indonesia menerapkan persyaratan konten lokal (TKDN) di berbagai sektor, rezim perizinan impor yang kompleks, dan mulai tahun ini, mengharuskan perusahaan SDA agar memindahkan seluruh pendapatan ekspor ke dalam negeri untuk transaksi senilai US$ 250.000 atau lebih,” kata Trump dalam keterangannya.

Adapun kebijakan tarif Trump itu akan diberlakukan secara bertahap, di mana tahap pertama berupa tarif dasar 10 persen untuk semua negara mulai efektif pada Sabtu, 5 April 2025. Lalu, tarif khusus untuk sejumlah negara akan mulai diterapkan pada Rabu, 9 April 2025. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai tanggapan atas defisit perdagangan yang terjadi dengan semua mitra dagang AS, termasuk Indonesia.

Trump juga menyebut tarif impor baru sebagai inti dari rencana dirinya untuk mengembalikan kondisi ekonomi yang diwariskan Joe Biden. Dia menyatakan ingin memposisikan Amerika Serikat di jalur menuju zaman keemasan baru atau new golden era .

Trump menyatakan bahwa berdasarkan beberapa penelitian, tarif impor dapat menjadi alat yang efektif untuk mengurangi ancaman gangguan keamanan nasional dan mencapai tujuan ekonomi. Misalnya, sebuah studi pada 2024 menemukan bahwa tarif impor diklaim dapat memperkuat ekonomi AS serta meningkatkan relokasi produksi ke negara asal.

Kemudian, laporan Komisi Perdagangan Internasional AS yang menganalisis dari tarif impor pada lebih dari US$ 300 miliar menemukan penurunan impor dari Cina dan secara efektif merangsang lebih banyak produksi barang AS atas barang-barang yang dikenakan tarif. Berikutnya, analis dari Atlantic Council mengungkapkan tarif tersebut akan menghasilkan insentif baru bagi konsumen lokal yang ingin membeli produk Negeri Patung Liberty.