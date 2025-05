Mengapa Cadangan Devisa Itu Penting

TEMPO.CO, Jakarta - Nilai cadangan devisa Indonesia pada April 2025 menurun dibandingkan bulan sebelumnya. Bank Indonesia menghitung, nilai cadangan devisa pada April 2025 sebesar 152,6 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau lebih rendah rendah 4,6 miliar AS dibandingkan pada Maret 2025 yang sebesar 157,1 miliar dolar AS.