Ketua Satgas Perumahan Sebut Proyek Pertama 3 Juta Rumah Bakal Berjalan Setelah Lebaran

Adik kandung Presiden Prabowo Subianto itu menyebut investasi yang didapat dari Qatar sekitar US$ 18-19 miliar. Nilai tersebut setara Rp 295-327 triliun (dengan kurs rupiah 16.387 per dolar Amerika Serikat). “Ini akan segera dimulai. Proyek pertama di bulan April setelah Lebaran saya dengar. Investor dari Qatar membawa modal untuk membangun 1 juta apartemen,” kata Hashim saat berpidato dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Hotel The Westin Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025.