Kurs Rupiah Diprediksi Menguat di Rp 13.530 per Dolar AS

TEMPO.CO , Jakarta - Analis Binaartha Securitas Reza Priyambada memperkirakan nilai tukar rupiah dapat kembali menguat seiring masih bertahannya dolar AS pada level sebelumnya. "Diperkirakan rupiah akan bergerak pada kisaran support 13.585 dan resisten 13.530," kata Reza Priyambada, Jumat, 3 November 2017.

Menurut Reza, keputusan Federal Reserve(The Fed) atau Bank Central Amerika Serikat untuk mempertahankan kebijakan moneternya di mana tingkat suku bunga masih dipertahankan di level yang sama namun, belum banyak berimbas pada pergerakan dolar AS. Bahkan kata Reza adanya pemberitaan terpilihnya Powell sebagai kandidat pengganti Yellen sebagai Gubernur The Fed juga tidak banyak berimbas pada pergerakan dolar AS.