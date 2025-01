Lotus Ditutup, Saham MAPI Menguat

TEMPO.CO, Jakarta - Saham PT Mitra Adiperkasa Tbk, pemilik gerai Department Store Lotus, ditutup menguat pada penjualan saham hari ini.



Berdasarkan data RTI hari ini, Rabu, 25 Oktober 2017, saham emiten berkode MAPI itu naik 3,5 persen atau 200 poin ke posisi Rp 6.550.



Total frekuensi perdagangan saham sekitar 1.422 kali dengan nilai transaksi Rp 3,61 miliar. Saham MAPI sempat berada di level tertinggi Rp 6.600 dan terendah Rp 6.275 per saham.



Analis Binaartha Sekuritas, Reza Priyambada, menduga pelaku pasar memanfaatkan pelemahan saham sebelumnya untuk kembali masuk seiring dengan penguatan pasar.



"Selain itu, kemungkinan mengantisipasi rilis kinerja keuangan nantinya," katanya saat dihubungi, Rabu, 25 Oktober 2017.



Sebelumnya, saham MAPI sempat turun 1,16 persen atau 75 poin ke posisi Rp 6.375 per saham pada sesi pertama perdagangan saham Selasa pekan ini.



Penutupan gerai Lotus Department Store ditengarai mempengaruhi pergerakan harga saham MAPI pada sesi pertama perdagangan saham kemarin.



Sebelumnya, Corporate Secretary PT Mitra Adiperkasa Tbk Fetty Kwartati membenarkan Lotus Departemen Store milik perusahaan akan ditutup. Gerai Lotus, yang berada di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, ramai diserbu pembeli sejak ada kabar akan ditutup dan memberikan diskon besar-besaran.



“Betul,” ujarnya singkat melalui pesan pendek via WhatsApp saat dihubungi Tempo, Selasa, 24 Oktober 2017.



ROSSENO AJI NUGROHO