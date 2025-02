Luhut Optimistis Prabowo akan Membuat Danantara Sukses Besar, Apa Alasannya?

Prabowo menyebut pemerintah Indonesia sudah siap meluncurkan sovereign wealth fund terbaru, Danantara, yang menurut evaluasi awal akan mengelola US$ 900 miliar asset under management (AUM) atau aset dalam pengelolaan.

Sementara itu, pendanaan awal atau initial funding Danantara diproyeksi mencapai US$ 20 miliar.

“Pendanaan awal di tahun ini akan mencapai US$ 20 miliar. Saya rasa ini akan menjadi langkah yang transformatif,” ujarnya. “Kami berencana untuk memulai sekitar 15 hingga 20 proyek bernilai miliaran dolar, yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi negara kami.”

Keuntungan Danantara Mencapai US$ 25 Miliar

Lalu, Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo ini meyakini keuntungan yang bisa diraup dari BPI Danantara mencapai US$ 25 miliar (sekitar Rp 408,5 dengan asumsi kurs Rp 16.340).

Luhut mengklaim Danantara merupakan langkah strategis Presiden Prabowo Subianto. “Kalau kita lihat Danantara ini, dengan asetnya US$ 900 miliar, apabila diasumsikan kita bisa mengelola US$ 200 miliar saja, itu sangat besar,” ujar dia pada Kamis, 20 Februari 2025. “Kalau dilihat dari keuntungannya, kita bisa meraup dana dengan mudah, sekitar US$ 20-25 miliar, jadi kita bisa investasi sendiri.”