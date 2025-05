Mengapa Data Kemiskinan Bank Dunia dengan BPS Berbeda Jauh?

Amalia menyampaikan Bank Dunia memiliki tiga garis kemiskinan guna memantau pengentasan kemiskinan secara global dan membandingkan tingkat kemiskinan antarnegara. Ketiga garis ini dihitung dalam satuan US$ PPP atau purchasing power parity, yaitu metode konversi yang menyesuaikan daya beli antarnegara. Jadi, nilai dolar yang dipakai bukan kurs nilai tukar yang berlaku saat ini, melainkan paritas daya beli. Pada 2024, US$ 1 PPP setara dengan Rp 5.993,03.

Di sisi lain, BPS menentukan garis kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar yang dikenal sebagai Cost of Basic Needs (CBN). Metode ini menghitung jumlah uang minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, baik makanan maupun kebutuhan non-makanan.

Sementara itu, menurut Amalia, angka kemiskinan versi Bank Dunia yang mencapai 60,3 persen didasarkan pada standar negara berpendapatan menengah atas, yaitu US$ 6,85 per hari dalam nilai PPP. Standar ini diambil dari median garis kemiskinan di 37 negara dengan kategori serupa, sehingga tidak secara khusus menggambarkan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia.

Amalia juga menjelaskan bahwa Indonesia saat ini memang sudah masuk dalam kategori negara berpendapatan menengah atas dengan Gross National Income (GNI) per kapita sekitar US$ 4.870 pada 2023. Namun Indonesia baru saja naik ke kategori ini dan posisinya masih dekat dengan batas bawah, mengingat rentang GNI untuk kategori menengah atas adalah antara US$ 4.516 hingga US$ 14.005.

Masukan Penting dari Ekonom

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Wisnu Nugroho, mengungkapkan bahwa BPS perlu memperbarui garis kemiskinan agar lebih relevan dengan kondisi saat ini. Menurut Wisnu, metode penghitungan kemiskinan yang digunakan BPS dengan pendekatan CBN masih memakai komponen komoditas yang sudah dipakai sejak 1998 dan sebaiknya ditambah.