OJK Bakal Panggil Manajemen Bank Danamon

Kabar ini bermula dari sebuah media asal Jepang, Nikkei, yang menyebutkan bahwa Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ berencana untuk mengakuisisi Bank Danamon dengan membeli sekitar 40 persen saham mayoritas. Adapun nilai transaksinya diperkirakan mencapai US$ 1,76 miliar atau hampir Rp 23,7 triliun.

Seperti dilansir dari Nikkei, Mitsubishi UFJ Financial Group yang merupakan induk usaha dari Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ telah memulai negosiasi dengan pemegang saham mayoritas Danamon, yaitu Asia Financial (Indonesia) Pte Ltd, anak usaha perusahaan investasi milik pemerintah Singapura Temasek Holding.