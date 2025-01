Jalan Pintas Swasembada Pangan

Petani pun bakal ketiban rezeki karena mulai 15 Januari 2025 pemerintah menaikkan HPP gabah dan beras. Menurut Keputusan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025, HPP gabah kering panen di tingkat petani Rp 6.500 per kilogram dengan kualitas kadar air maksimum 25 persen dan kadar hampa paling banyak 10 persen. Harganya naik dari sebelumnya Rp 6.000 per kilogram. Apabila terdapat gabah di luar ketentuan kualitas yang telah ditetapkan, Bulog dapat tetap membelinya dengan harga penyesuaian atau rafaksi.

Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, Ayip Said Abdullah, melihat niat pemerintah menghentikan impor baik untuk pertanian di dalam negeri. Namun ia mengingatkan bahwa penyetopan impor harus disertai pemenuhan berbagai prasyarat, seperti jumlah produksi dalam negeri yang mencukupi dan peta jalan yang jelas. Tanpa rencana yang matang, kebijakan ini bisa menimbulkan sederet risiko. Salah satunya kekurangan pasokan di dalam negeri yang ujung-ujungnya membuat harga melonjak.

Kenaikan HPP, Andreas menambahkan, juga menjadi faktor yang dapat mendorong petani menggenjot produksi. Meskipun masih di bawah usulan para petani sebesar Rp 7.000 per kilogram, naiknya HPP tetap berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan petani. Buktinya, nilai tukar petani tanaman pangan (NTPP) naik cukup tinggi dibanding pada tahun-tahun sebelumnya. Pada rentang 2021-2022, NTPP pernah berada di bawah 100. “Yang menandakan para petani itu menanam untuk rugi,” tutur Andreas.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance Andry Satrio Nugroho berharap kenaikan nilai tukar petani bakal mendongkrak minat masyarakat berusaha di sektor pertanian, yang selama ini mengalami penurunan jumlah tenaga kerja. Kondisi ini, selain mendorong daya beli petani, diharapkan dapat menggerakkan perekonomian di desa. Namun lagi-lagi ia mengingatkan bahwa kebijakan ini harus diikuti langkah-langkah antisipatif terhadap risiko lonjakan harga karena kurangnya pasokan. “Pertanyaannya, apakah pemerintah siap menjaga harga di level konsumen yang sekarang daya belinya sedang tergerus?”. ●