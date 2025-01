Untung-Rugi Bisnis Hutan Tanaman Energi

Penurunan angka permintaan juga terlihat pada data produk hasil hutan lain, yaitu pulp dan kertas. Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor produk tersebut turun 5,55 persen secara tahunan pada Januari-November 2024. Volumenya turun dari 11,47 juta ton menjadi 10,83 juta ton. Adapun nilai ekspornya menyusut 4,2 persen dari US$ 7,6 miliar menjadi US$ 7,3 miliar.

Industri kertas masih menggiurkan karena ada jaminan bahan baku seiring dengan masih luasnya lahan hutan tanaman industri. Data Kementerian Kehutanan per Agustus 2024 menunjukkan luas area konsesi hutan tanaman industri mencapai 10,8 juta hektare. Liana mengatakan, dari semua konsesi tersebut, luas lahan yang sudah dimanfaatkan hanya 3 juta hektare.

Meski begitu, secara umum ekspor produk kayu dan olahan hasil hutan mengalami tren penurunan. Platform Satu Data PHL Kementerian Kehutanan menunjukkan pertumbuhan nilai ekspor produk ini turun 10,20 persen dari US$ 14,21 miliar pada 2022 menjadi US$ 12,76 miliar pada 2023. Adapun tahun lalu nilainya US$ 12,74 miliar.