Pemerintah Alihkan Kuota Impor Daging ke BUMN untuk Kontrol Harga, Industri: Justru Makin Mahal

Data Panjiva Inc., platform milik S&P Global yang mencatat data perdagangan internasional, menunjukkan harga rata-rata daging kerbau India yang diimpor Berdikari sepanjang tahun lalu US$ 3.466 per ton atau sekitar Rp 55 ribu per kilogram. Angka ini kontras dengan harga jual daging kerbau di tingkat distributor yang bertengger di kisaran Rp 84-90 ribu. Suri Nusantara Jaya, misalnya, menjual daging kerbau trimming 90CL FQ 18 Rp 1,7 juta per 20 kilogram (Rp 87.360 per kilogram).