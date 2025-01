Pemerintah Antisipasi Dampak Trump 2.0 terhadap Perekonomian Indonesia

TEMPO.CO , Jakarta - Pemerintah Indonesia mengantisipasi dampak kebijakan proteksionisme Amerika Serikat (AS) terhadap perekonomian dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah mulai memperhatikan risiko kebijakan perdagangan AS itu terhadap Indonesia.

Airlangga Hartarto sebelumnya menyatakan Indonesia bakal mengajukan permintaan penurunan tarif dagang kepada Amerika Serikat (AS). Upaya ini, ujar Airlangga, dilakukan sebagai langkah mitigasi terhadap kebijakan tarif impor di masa pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

Kerja sama perdagangan antara Indonesia dan AS ini, lanjut dia, nantinya dapat dilaksanakan melalui perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA).

Adapun Airlangga menyebut Indonesia sebenarnya sudah kebal dengan pengenaan tarif dagang tinggi oleh AS. Isu mengenai tarif tinggi ini, menurut dia, bukanlah hal baru. AS telah mengenakan tarif impor pada berbagai komoditas, seperti baju maupun sepatu. “Jadi kita sudah agak imun dengan tarif yang dikenakan Amerika terhadap Indonesia,” ujarnya.

Donald Trump resmi kembali menjabat sebagai Presiden AS setelah dilantik pada 20 Januari 2025 lalu. Trump yang berusia 78 tahun berhasil merebut kembali Gedung Putih pada November 2024, dengan mengamankan 312 suara elektoral, melebihi angka 270 suara yang dibutuhkan untuk memenangkan kursi kepresidenan.

Selama masa kampanye nya, Donald Trump dengan moto “America First” berjanji memberlakukan tarif besar-besaran untuk semua barang impor yang masuk wilayah AS. Pendekatan proteksionisme yang diusung Trump dalam kampanyenya merupakan kebijakan yang mengutamakan kepentingan ekonomi domestik AS dan mendorong kebijakan yang menekan ketergantungan pada negara-negara lain.