Penggunaan E-Money di Jalan Tol Dongkrak Transaksi

TEMPO.CO , Bandung -Kepala Bank Indonesia Jawa Barat, Wiwiek Sisto Widayat memperkirakan, pemberlakuan kebijakan transaksi non tunai di jalan tol akan menaikkan transaksi uang elektronik atau e-money. “Kegiatan transaksi uang elektronik diperkirakan akan naik sekitar 10 persen sampai 15 persen,” kata dia di Bandung, Jumat, 29 September 2017.

Wiwiek mengatakan, volume transkasi uang elektronik saat ini pangsanya masih 25 persen dari volume seluruh transaksi elektronik di Jawa Barat. “Nominal transaksinya sendiri masih di bawah Rp 15 miliar (per bulan),” kata dia.

Menurut Wiwiek, volume transaksi uang elektronik sendiri kemungkinan naiknya tidak terlalu siginfikan dengan pemberlakuan keibjakan transaksi non tunai di jalan tol karena nominal plafon uang elektronik sendiri terbatas maksimal hanya Rp 1 juta. “Batas plafon Rp 1 juta itu yang menyebakan tidak bisa bergerak naik tinggi,” kata dia. Ditambah, transaksi jalan tol juga terbatas hanya di kalangan pengguna kendaraan yang memanfaatkan jalan tol.

Kendati demikian, Wiwiek mengatakan, pangsa pasarnya uang elektronik akan bergerak naik dengan pemberlakukan kewajiban transaksi non tunai di jalan tol. “Sekarang pangsanya sektiar 25 persen, mungkin akan naik menjadi sekitar 30 persen sampai 40 persen,” kata dia.

Kepala KCU Bank BCA, Rudy Kurniawan mengatakan, BCA sendiri sudah menerbitkan 13,5 juta kartu uang elektronik di seluruh Jawa. Banknya juga berencana menambah lagi pasokan kartu itu mengantisipasi pemberlakuan transaksi non tunai di jalan tol. “Kami sudah mempersiapkan 1 juta kartu Flash untuk persiapan gerakan non tunai ini,” kata dia, 29 September 2017. Per 17 Oktober nanti, kartu Flash misalnya sudah bisa dipergunakan di semua ruas tol di Jakarta.