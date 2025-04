Profil Pemilik Tupperware yang Menutup Usahanya di Indonesia

Dilihat dari akun LinkedIn pribadinya, Goldman mencatatkan riwayat perjalanan karier yang panjang. Dia sempat menjadi Penasihat Insightpool (2014-2018), Direktur Enviroscent (2014-2018), Anggota Dewan Penasihat SunTrust (2012-2018), Direktur francesca's (2013-2016), Direktur GUESS? Inc (2018-2022), dan Direktur Terminix (2015-2022).

Goldman juga pernah bekerja sebagai Direktur Adore Me (2022-2023) serta Ketua Dewan Joe & The Juice (2016-2024). Selain di Tupperware, dia juga kini masih menduduki posisi Direktur 101 Studios sejak 2020, Direktur ClubCorp sejak 2020, Direktur Cole Haan sejak 2022, dan Direktur European Wax sejak 2021.

Goldman diketahui pernah menempuh pendidikan eksekutif di Harvard University, Amerika Serikat pada 2013. Dia juga menamatkan studi di Tulane University pada 1982 dan meraih gelar sarjana sains (B.S) dari Moody College of Communication di University of Texas, Austin pada 1984.

Kemudian, ada juga Chief Commercial Officer Tupperware Samantha Lomow, Executive Vice President (EVP) Supply Chain Todd Greener, EVP dan Chief Human Resources Officer Jim Hughes, Senior VP dan Chief Information Officer Martin Sambade, serta External General Counsel and Acting Corporate Secretary (Consultant) Karen M Sheehan.

Adapun pada 2022, Tupperware membukukan penjualan bersih sebesar US$ 1.305,6 juta atau turun 18 persen dari tahun sebelumnya. Kerugian dari operasi berkelanjutan mencapai US$ 28,4 juta dan laba kotor sebesar US$ 836,4 juta atau 64,1 persen dari penjualan bersih.